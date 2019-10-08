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Лавров заявил о желании России наращивать сотрудничество с Иракским Курдистаном

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0:27   8 Октября 2019
Весь мир

Лавров заявил о желании России наращивать сотрудничество с Иракским Курдистаном

Лавров заявил о желании России наращивать сотрудничество с Иракским Курдистаном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Эрбиль и встреч с главами Иракского Курдистана заявил о стремлении России наращивать сотрудничество с автономным регионом.

В иракском Эрбиле глава МИД РФ провел встречи с президентом Курдского автономного региона Нечирваном Барзани, премьером Масруром Барзани, а также главой Демократической партии КАР Масудом Барзани..

В опубликованном МИД РФ комментарии по итогам встречи отмечается, что Лавров в беседах с руководством КАР выразил готовность российской стороны к наращиванию сотрудничества с автономией с учетом интересов Багдада. Подчеркивается, что было достигнуто взаимопонимание о продолжении предметных контактов между структурами обеих стран, целью выходом на которые являются конкретные договоренности.

Лавров подтвердил последовательная лииня Москвы в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности иракского государств. Им омтечена важность укрепления межиракского согласия через инклюзивный национальный диалог.

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Автор: Олег Королев
#россия #лавров #иракский курдистан

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