Десять человек в Германии, где грузовик протаранил припаркованные машины

Грузовик протаранил припаркованные автомобили в городе Лимбург-ан-дер-Лан на западе Великого герцогства Гессен в Германии.

Как сообщает в понедельник вечером местная полиция, в результате наезда пострадали несколько человек.

«Около десяти человек пострадали, один получил тяжелые повреждения. Водитель грузового автомобиля задержан», - говорится в сообщении.

В то же время, издание Frankfurter Neue Presse, сообщает, что неизвестный мужчина на угнанном грузовике преднамеренно смял припаркованные легковые автомобили, повредив не менее восьми машин. Пострадавших, по данным издания, как минимум 16 человек.

При этом полиция призывает журналистов не спекулировать на теме инцидента, а дождаться официального заявления представителей властей.