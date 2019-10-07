Турецкая авиация нанесла удар по курдской базе на севере Сирии

Военно-воздушные силы Турции в понедельник вечером нанесли авиаудар по базе курдских отрядов SDF (Сирийских демократических сил), расположенной в сирийской провинции Хасеке.

Об этом, ссылаясь на корреспондента, сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.

«Турецкие самолеты нанесли удар по штабу курдских сил в окрестностях города аль-Маликия в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии», - говорится в сообщении.

Информации о жертвах авиаудара на данный момент не поступало.

Ранее SDF сообщили, что американские войска в нарушение договоренностей с союзными курдскими формированиями отошли от приграничных с Турцией территорий на севере САР. При этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдона заявил, что военный контингент США покидает приграничные сирийские территории, на которых Анкара планирует провести антикурдскую операцию.