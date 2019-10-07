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22:37   7 Октября 2019
Весь мир

Захаров заявила, что Трамп называет то, что его предшественники делают уже давно

Захаров заявила, что Трамп называет то, что его предшественники делают уже давно

Американский президент Дональд Трамп является первым главой Белого дома, который, не стесняясь, называет своими именами вещи, которые его предшественники делали, прямо не называя.

Об этом в понедельник вечером, комментируя угрозу Трампа «стереть турецкую экономику с лица земли», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Первый президент США, который не стесняется называть своими словами вещи, которые делали его предшественники», - написала Захарова у себя в Facebook.

Напомним, ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что, если Анкаре позволит себе в Сирии какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного, Вашингтон сотрет с лица земли экономику Турции.

Захаров заявила, что Трамп называет то, что его предшественники делают уже давно

До этого 1 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, о намерении проявить самостоятельность в вопросе создания в Сирии зоны безопасности к востоку от Евфрата, так как переговоры с американской стороной, по его словам, не дали желаемого результата.

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Автор: Александр Люблинский
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