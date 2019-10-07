Эксперт по организации беспорядков ЦРУшник Секстон провалил задание в Москве

Агент спецслужб США Стивен Секстон, которого уличили в сотрудничестве с российской «независимой» оппозицией в Москве, более 15 лет организовывает массовые беспорядки и митинги по всему миру. Об этом говорится в новом расследовании ФАН.

Летом этого года в Москве произошел целый ряд незаконных акций и уличных погромов. Тот факт, что зачинщики беспорядков действовали весьма слаженно и четко говорит о том, что планировались провокации профессионалами. ФАН смог выйти на след Секстона, главы Бюро региональной безопасности посольства Госдепа США в Москве. Мужчина является сотрудником ЦРУ и причастен к организации массовых беспорядков по всему миру. Он приезжал в посольство ФБК в разгар незаконных митингов в Москве.

Кроме того, присутствие Секстона неизменно совпадало с началом акций протеста и беспорядков в других государствах. Впервые имя сотрудника американской разведки появляется в списках посольства США в Туркмении в 2005 году. После этого он успел поработать в Афганистане, Сербии и Багдаде, где обстановка всегда была непростой и крайне взрывоопасной. Так, работа Секстона в иракской Басре совпала со становлением в регионе преимущества боевиков.

В 2015 году агент возглавил RSO американского посольства в Сеуле, когда там проходили массовые акции протеста, периодически перераставшие в серьезные погромы.

И с таким интересным «багажом» Стивен Секстон прибыл в Россию. ФАН отмечает, что спецагенту и в этот раз удалось бы остаться в тени, но организация массовых митингов в Москве в какой-то момент пошла не по плану. Его организаторы вряд ли рассчитывали, что в определенный момент протест останется без лидеров.

Один из «главарей» так называемых оппозиционеров Алексей Навальный отправился на 30 суток в СИЗО за организацию несогласованных акций, вслед за ним были арестованы и его протеже. Оставшиеся на свободе поспешили бежать за границу, как это сделал правая рука Навального Леонид Волков.

В итоге «народный» протест вдруг оказался не таким уж и народным, ведь без главных пhовокаторов шумиха и желание людей выходить на улицы попросту сошли на нет. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, настоящие кукловоды должны были немного «засветиться». Именно тогда Секстона и заметили информаторы агентства в офисе навальновского ФБК. Очевидно, агент явился к подопечным, чтобы навести порядок в разваливающемся без руководителей конторе и поддержать накал протеста на нужном уровне до возвращения оппозиционной «верхушки».

Визиты американских дипломатов, в особенности спецагента Секстона в офис фонда Навального лишь подтверждают, что Запад вмешался во внутренние дела РФ не только на информационном уровне. Агентство отмечает, что гость из-за океана напрямую обучает российских оппозиционеров технологиям организации массовых протестов.

В связи с полученными данными ФАН направило в Госдепартамент США запрос с требованием разъяснить, какое отношение глава Бюро региональной безопасности Стивен Майкла Секстон имеет к блогеру Алексею Навальному. Также агентство намерено продолжать свое расследование о личности мистера Секстона и его антироссийской деятельности.