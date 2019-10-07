Героем рубрики ФАН о патриотах России стал Захар Прилепин

Современный русский писатель-классик Захар Прилепин, чьи книги издаются огромными тиражами и в России, и за границей, стал новым героем рубрики Федерального агентства новостей (ФАН) «Образы российского патриотизма».

Как отмечает издание, Прилепин, не раз признававшийся самым читаемым писателем в России, автор таких бестселлеров как «Обитель» и «Некоторые не попадут в ад», не всегда поддерживал политический курс российских властей. Даже напротив, до 2014 года он был убежденным оппозиционером, однако после воссоединения Крыма с Россией писатель изменил свое мнение, заявив, что о произошедших переменах он мечтал с середины последнего десятилетия XX века.

Помимо писательской деятельности, Захар Прилепин на деле продемонстрировал готовность служить своим идеям и с оружием в руках защищать интересы своей страны. В октябре 2014 года Прилепин, призвав всех неравнодушных оказать Новороссии посильную помощь, за три дня собрал более трех миллионов рублей, купил на эти деньги продукты питания, медикаменты и другие предметы первой необходимости и сам возглавил колонну с гуманитарным грузом в Донбасс.

Затем Прилепин, записавшись добровольцем, отправился на Восток Украины отстаивать интересы Русского мира. Этот шаг стоил писателю международного признания – в 2017 году, после того, как он получил звание заместителя командира батальона, немецкое литературное агентство Wiedling Literary Agency, представлявшее книги Прилепина за границей, отказалось сотрудничать с ним.

Сам Прилепин, похоже не сильно расстроился по этому поводу, так как, по его мнению, главной задачей является сохранение родной культуры и истории внутри России.

«Комплекс национального унижения, активно навязанный нам в 90-е годы, и любовь к чужим культурам, совершенно иррациональны по сути. Нас совершенно не удивляют сюжеты, когда люди, способствовавшие уничтожению культурного наследия у нас, становятся благодетелями и меценатами в Италии, Великобритании, Франции…», - повторяет писатель.

При этом Прилепин уверен, что главный критерий, по которому определяется патриот – это отношение человека к культурным памятникам Родины. И, по его мнению, их – эти культурные памятники – необходимо оберегать и сохранять любой ценой.