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21:18   7 Октября 2019
Россия

Ученые нашли усадьбу царя Боспора при строительстве моста в Крым

Ученые нашли усадьбу царя Боспора при строительстве моста в Крым

Большая часть усадьбы времен расцвета Боспорского царства найдена недалеко от Керчи благодаря строительству железнодорожного подхода к Крымскому мосту. Об этом сообщили специалисты Института археологии РАН в понедельник, 7 октября.

Ученые считают, что единая большая вилла была разделена на две соседствующие усадьбы. Комплекс могли использовать на протяжении полутора веков, минимум дважды он перестраивался из-за природных факторов или смены владельца и функции поселения.

Ранее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что движение пассажирских поездов через мост в Крым запустят в конце 2019 года, а грузовое — в июне 2020 года из-за найденного памятника археологии. В ведомстве напомнили, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется в декабре 2019 года. Подходы к мосту запустят вместе с мостом.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России. Его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по мосту торжественно открылось 15 мая 2018 года.

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Автор: Арсений Аскольский
#крымский мост #археология #боспорское царство #усадьба

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