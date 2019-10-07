Эксперт прокомментировал провал «Коммерсанта», журналиста которого обвинили в воровстве

Популярное в либеральных кругах издание «Коммерсант» не только ссылается на выдуманные источники в своих новостях, но и сливает личные данные россиян. Об этом сообщил Telegram-канал «Футляр от виолончели», прямо обвинивший корреспондента «Коммерсанта» Веронику Горячеву в воровстве. Об этом сообщает ФАН.

«Только что серийная воровка Горячева украла базу пользователей «Билайна», опубликованную каналом «Футляр от виолончели». Увидев эту базу и ссылки для ее скачивания в Telegram-ленте, воровка Горячева опубликовала статью, которая начинается словами: «Источники «Ъ” в банковских службах информационной безопасности сообщили о появившейся в открытом доступе базе данных клиентов «Билайна» и поделились ссылкой для ее загрузки». Если любой пользователь Telegram увидит воровку Горячеву на улице, пусть плюнет ей в глаза. Редакторы «Коммерсанта» этого не сделать не смогут, так как это СМИ систематически занимается плагиатом», — сообщает Telegram-канал, прикрепляя к посту ссылку на запись в ЖЖ от 2016 года Андрея Спорова.

В заметке Спорова говорится, что «Коммерсант», публикуя проплаченные материалы, действует в корыстных целях.

Анализируя очередной провал «Коммерсанта», политический аналитик Руслан Осташко заявил агентству, что любую информацию из СМИ не стоит воспринимать без критики. Это особенно важно, если имеешь дело с либеральными изданиями, предупреждает политолог.

«Коммерсант» — это либеральное издание, которое позиционирует себя, как СМИ, в котором работают высокие профессионалы в области экономики и политэкономии. С учетом их ярой либеральной направленности, они несут определенную идеологию. А, среди прочего, в либеральной идеологии любые ошибки, неточности, пророй умышленные, допускаемые либералами, у них самих считаются чем-то неважным. Дескать, «ничего страшного», «ну с кем не бывает», «мы вовсе не облажались» и так далее», - заметил эксперт.

Осташко уверен, что именно это и произошло с «Коммерсантом» в данном случае. По мнению спикера, такого рода издания уверены, что позволено им, не позволено другим СМИ. И людей, полагает аналитик, они делят на тех, кто не придерживается либеральных взглядов, и на «людей с хорошими лицами». Обладателям «хороших лиц» при этом в прозападной тусовке готовы верить даже вопреки здравому смыслу, подчеркивает Осташкою. Критиковать «Коммерсант» в этой среде и вовсе считается дурным тоном.

«Но, чем дольше читаешь это издание, тем лучше понимаешь, куда такие «профессионалы» могут завести нашу страну. Поэтому любому читателю следует обращать внимание прежде всего на фактуру, а не на подачу материала. Следует проверять все факты, тогда будет легче защититься от фейковых новостей», — добавил собеседник агентства.

Согласно сообщению «Футляра от виолончели», «Коммерсант» присвоил себе чужую информацию о попавшей в открытый доступ базе пользователей «Билайна». В файле находится восемь миллионов анкет, которые содержат личные телефоны, контракты, фамилии, домашние и рабочие адреса. Однако это не имеет никакого отношения к расследованию издания.