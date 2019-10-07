ООН обеспокоена невыдачей виз США российским делегатам

Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации обеспокоены невыдачей виз делегатам из России для участия в работе комитетов Генассамблеи.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что части делегатов, планирующих участвовать в работе Первого комитета ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, не выдали визы в Соединенные Штаты.

Делегация из России выступает за то, чтобы комитет по вопросам разоружения и международной безопасности не начинал официальную работу, пока все делегаты не получат необходимые документы. Визы для участия в работе Первого комитета все еще не получили шесть-семь россиян.