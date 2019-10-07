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20:09   7 Октября 2019
Россия

Грузовые поезда по Крымскому мосту запустят в июне 2020 года

Грузовые поезда по Крымскому мосту запустят в июне 2020 года

Движение пассажирских поездов через мост в Крым запустят в конце 2019 года, а грузовое — в июне 2020 года из-за найденного памятника археологии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ в понедельник, 7 октября.

В ведомстве напомнили, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется в декабре 2019 года. Подходы к мосту запустят вместе с мостом.

«Двухпутные дороги свяжут его с сетью дорог на материке и полуострове. Подходы с керченской стороны введут в эксплуатацию в два этапа»., — уточнили в Минтрансе.

Предложения по срокам открытия грузового движения уже переданы в правительство РФ. Такое решение принято из-за переноса участка керченского подхода, чтобы сохранить уникальный памятник археологии — античную усадьбу. Ее нашли на этапе подготовки территории к строительству.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России. Его длина составляет 19 километров. Движение поездов по Крымскому мосту откроется по графику — в декабре этого года. Продажу билетов запустят за 45 дней до этого — в октябре. 

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Автор: Арсений Аскольский
#крым #поезда #крымский мост

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