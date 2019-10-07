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 Экс-президент США Картер с гематомой на лице отправился помогать бездомным

Экс-президент США Картер с гематомой на лице отправился помогать бездомным
20:13   7 Октября 2019
Медиа

Экс-президент США Картер с гематомой на лице отправился помогать бездомным

Экс-президент США Картер с гематомой на лице отправился помогать бездомным

Бывший президент США Джимми Картер появился на благотворительном мероприятии в воскресенье вечером с синяком под глазом, сообщает Washington Examiner.

Накануне 95-летний экс-глава государства упал в своем доме в городке Плейнс, штат Джорджия, ему потребовалось наложить 14 швов над бровью.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Картер все же отправился в Нэшвилл, штат Теннесси, чтобы поговорить с добровольцами и сторонниками Habitat for Humanity, а также принять участие в строительстве домов для бездомных.

Жена Картера, Розалинн, появилась вместе с ним на сцене. Бывший политик сказал толпе, что ему нужно было посетить больницу, однако визит мероприятия он поставил на первое место.

«Но у меня был приоритет номер один — приехать в Нэшвилл и построить дома», — добавил Картер.

На благотворительное мероприятие экс-глава США надел бейсбольную кепку Atlanta Braves, частично прикрывающую повязку над распухшим глазом.

 

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Автор: Алла Ларионова
#сша #благотворительность #джимми картер

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