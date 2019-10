Эксперт усомнился, что Трамп уничтожит экономику Турции из-за курдов

На фоне новостей об очередной военной операции турецких войск против сирийских курдов президент США Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику своего союзника по НАТО. Жесткие санкции глава Белого дома обещает Анкаре в Twitter, если та предпримет действия, которые господин 45-ый президент «в своей великой и непревзойденной мудрости» сочтет недопустимыми.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...