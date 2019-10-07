Эксперт усомнился, что Трамп уничтожит экономику Турции из-за курдов

На фоне новостей об очередной военной операции турецких войск против сирийских курдов президент США Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику своего союзника по НАТО. Жесткие санкции глава Белого дома обещает Анкаре в Twitter, если та предпримет действия, которые господин 45-ый президент «в своей великой и непревзойденной мудрости» сочтет недопустимыми.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г.

Профессор кафедры сравнительной политологии Российского университета дружбы народов Юрий Почта, впрочем, сомневается, что Трамп перейдет от слов к делу, если президент Турции Реджеп Эрдоган не испугается угроз коллеги. Собеседник «Политики Сегодня» пафос в речах американского лидера объясняет игрой на публику.

«На Трампа усиливается давление, и он вынужден защищаться. — говорит Почта. — Видимо, он ищет способы продемонстрировать умение руководить внешней политикой, продемонстрировать, что он руководитель великой державы. Были угрозы Северной Корее, что чуть ли не война начнется через несколько часов. Потом оказалось, что руководитель КНДР прекрасный и добрый человек, с которым можно договориться».

На родине господина Трампа не ослабевают хватку демократы, обдающие большинством в палате представителей Конгресса. Спикер Нэнси Пэлоси ранее объявила о запуске процедуры импичмента президенту. Трамп с точки зрения демократов поставил под угрозу национальную безопасность, попросив в телефонной беседе президента Украины Владимира Зеленского возобновить расследование в отношении сына своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.

На севере Сирии американцы продолжают поддерживать курдские Отряды народной самообороны (YPG), которые были основной ударной силой в борьбе против террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Однако Турция террористами считает и курдов. Вооруженные силы страны Эрдогана уже неоднократно проводили военные операции против курдских анклавов.

Пафосные заявления Трампа, как полагает Юрий Почта, плохо сказываются на его же репутации. США и Турция, не смотря на несущественные противоречия и борьбу за сферы влияния на Ближнем Востоке, остаются ключевыми союзниками по Североатлантическому альянсу. А в комментариях Трампа уже сравнили с диктаторами Ким Чен Ыном и Иосифом Сталиным из-за страсти к самолюбованию.