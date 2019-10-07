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 Рэпер T-killah оценил автомобильную развязку в подмосковном Красногорске

Рэпер T-killah оценил автомобильную развязку в подмосковном Красногорске
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19:44   7 Октября 2019
Россия

Рэпер T-killah оценил автомобильную развязку в подмосковном Красногорске

Рэпер T-killah оценил автомобильную развязку в подмосковном Красногорске

Рэпер T-killah рассказал, как обстоят дела с пробками после открытия многоуровневой развязки на въезде в подмосковный Красногорск.  Впечатлением он поделился в беседе с «360».

Музыкант каждый день ездит по Волоколамскому шоссе. По его словам, трафик уже не такой плотный, но транспортный узел все равно необходим. Движение по нескольким съездам в Красногорске уже запущено, что и позволило избавиться от пробок.

« Она (развязка — прим. ред.) действительно разгрузила весь трафик», — сказал T-killah.

Рэпер надеется, что с развязкой быстрее «что-нибудь придумают» и заторы пропадут окончательно. Собеседник телеканала признался,  что ведет  активный образ жизни, при котором стоять в пробках недопустимо.

Еще одну транспортную развязку в Красногорске откроют в конце октября. Она увеличит пропускную способность Ильинского и Волоколамского шоссе.

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Автор: Арсений Аскольский
#красногорск #развязка

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