Рэпер T-killah оценил автомобильную развязку в подмосковном Красногорске

Рэпер T-killah рассказал, как обстоят дела с пробками после открытия многоуровневой развязки на въезде в подмосковный Красногорск. Впечатлением он поделился в беседе с «360».

Музыкант каждый день ездит по Волоколамскому шоссе. По его словам, трафик уже не такой плотный, но транспортный узел все равно необходим. Движение по нескольким съездам в Красногорске уже запущено, что и позволило избавиться от пробок.

« Она (развязка — прим. ред.) действительно разгрузила весь трафик», — сказал T-killah.

Рэпер надеется, что с развязкой быстрее «что-нибудь придумают» и заторы пропадут окончательно. Собеседник телеканала признался, что ведет активный образ жизни, при котором стоять в пробках недопустимо.

Еще одну транспортную развязку в Красногорске откроют в конце октября. Она увеличит пропускную способность Ильинского и Волоколамского шоссе.