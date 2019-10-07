Лавров прибыл в столицу иракского Курдистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Курдского автономного района в Ираке город Эрбиль 7 октября. Там глава МИД встретится с руководством иракского Курдистана.

Напомним, Лавров прибыл с первым за последние пять лет визитом в Ирак. Он провел переговоры с главой иракского МИД Мухаммедом Али аль-Хакимом. По итогам встречи Лавров заявил, что Россия удовлетворена окончанием формирования органов власти в Ираке, а также избранием регионального руководства в Курдском автономном районе. Также министр отметил улучшение нормализации отношений между Багдадом и Эрбилем.

Курдский автономный район Ирака в 2017 году пытался провозгласить независимость в одностороннем порядке, но его намерение не поддаржали мировые державы. После переговоров курды и центральная власть смогли достичь согласия о правах жителей автономии и порядке раздела доходов от экспорта нефти, так что конфликт в основном был исчерпан, но некоторые противоречия между сторонами остаются.