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19:06   7 Октября 2019
Весь мир

Трамп пригрозил «решащим ударом» в Сирии в любой момент

Трамп пригрозил «решащим ударом» в Сирии в любой момент

Американский лидер Дональд Трамп после решения о выводе войск с севера Сирии заявил, что Соединенные Штаты могут вернуться обратно и «нанести решающий удар». Об этом он написал в Twitter в понедельник, 7 октября.

«Бесконечные и нелепые войны заканчиваются! Мы будем сосредоточены на большой картине, зная, что мы всегда можем вернуться и нанести решающий удар!», — заявил глава Белого дома.

При этом Трамп не уточнил, по кому США могут нанести такой удар. Несколько твитами позже Трамп он обещал полностью разрушить экономику Турции, если Анкара позволит себе в Сирии то, что он «по своей великой и непревзойденной мудрости» сочтет недопустимым. Ранее он заявил о намерении выйти из «нелепых бесконечных войн» в Сирии.

Напомним, 6 октября американский президент провел телефонные переговоры с коллегой из Турции Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Позже турецкий президент сообщил, что США начали выводить войска из северных районов арабской республики.

Трамп пригрозил «решащим ударом» в Сирии в любой момент

Международная коалиция во главе с США с 2014 года проводит операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии без разрешения сирийских властей. После вторжения американцев в страну террористы смогли увеличить контролируемую территорию, к 2015 году захватив почти 70%. Кроме того, авиаудары международной коалиции во главе с США нанесли колоссальный ущерб инфраструктуре Сирии.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #сирия #трамп

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