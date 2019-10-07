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Лавров прибыл в столицу иракского Курдистана
18:47   7 Октября 2019
Россия

Путин поручил провести семинары по противодействию коррупции

Путин поручил провести семинары по противодействию коррупции

Российский лидер Владимир Путин поручил провести совещания по применению законодательства о противодействии коррупции 28-29 ноября и 9 декабря в гостинице «Президент- Отель». Соответствующий документ появился на интернет-портале правовой информации в понедельник, 7 октября.

Отмечается, что 28 - 29 ноября поручено провести совещание с руководителями региональных органов по профилактике правонарушений, а 9 декабря — с главами подразделений госорганов по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Уточняется, что всего в семинарах поучаствуют до 320 человек.  

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #противодействие коррупции

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