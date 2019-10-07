Уставшего от провалов Навального заподозрили в употреблении кокаина

Последние месяцы для скандально известного блогера Алексея Навального выдались довольно тяжелыми. Недопуск целого ряда его протеже на выборы в Мосгордуму, митинги, арест, обыски в штабах ФБК, провал «Умного голосования» и отправка дочери на учебу в американский Стэнфорд — все это негативно сказалось на ментальном здоровье «активиста». Об этом пишут «Народные новости».

И впрямь, последствия затяжного стресса налицо — поведение Навального весьма напоминает манеры людей, употребляющих кокаин. Вполне вероятно, что уставший от «хлопот» Навальный вернулся к пагубной зависимости, которую очевидцы отмечали еще в 2017 году.

В посвященном блогеру Юрию Дудю ролике от 15 сентября жесты Навального слишком суетливы для трезвого состояния, а глаза еще более «стеклянные», нежели обычно. Речь его звучит странно и спутано, а цвет лица нездорово-красный. Это может означать, что Навальному был необходим «допинг» на съемках.

В роликах о победах «Единой России» от 29 сентября Навальный также чересчур активно жестикулирует. Состояние его мало похоже на естественное поведение человека. Кокаин вызывает чувствительность к свету, а блогер прикрывает глаза и часто закусывает губы.

Примерно то же можно сказать и о ролике от 6 октября, посвященном телеведущему Владимиру Соловьеву. Складывается ощущение, что у Навального из-за частичной утраты чувствительности нарушена работа лицевых мышц, которые движутся несимметрично.

Еще более странным выглядит поведение Навального «живьем». Он изо всех сил старается держать себя в руках перед аудиторией, однако у него не всегда выходит контролировать собственное поведение. В кадр «Би-Би-Си», заснявших Навального перед акцией «Отпускай!», попали характерные симптомы употребления кокаина — суетливость, шумность, многократно повторяющиеся движения, постоянное облизывание и закусывание губ.

Но особенно блогера выдает втягивание воздуха одной ноздрей. При этом уже давно ходят слухи, что Навальный в принципе не ходит на митинги, предварительно не «зарядившись».

Весной 2017 года блогера уже уличали в возможном употреблении запрещенного вещества на открытии штаба в Волгограде. Именно тогда очевидцы заметили за блогером крайне странное поведение, характерное для тех, кто пристрастился к кокаину.

«Он под коксом!» — кричали собравшиеся зрители в тот день.

Похоже, после этого скандала Навальный на какое-то время попытался «уйти в завязку». Осенью того же года блогер приобрел более здоровый вид и уже не напоминал человека на стимуляторах.

Но вскоре суетливость и странный взгляд вернулись. Кроме того, в последнее время блогер удивляет крайне агрессивным поведением, свойственным наркоманам. Недавно он разразился затейливой бранью в адрес сотрудников канала RT и его главы Маргариты Симоньян, выдав странный термин «свинобомжи».

Издание отмечает, что нельзя однозначно утверждать, что Навальный сидит на кокаине, однако поведение его не может не наводить на определенные мысли. Кроме того, ранее в употреблении запрещенных веществ на почве конфликтов с матерью подозревали дочь Навального, которая теперь учится в Стенфорде.