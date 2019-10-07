Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова рассказала, как продлить жизнь россиянам. Выступая седьмом съезде Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», она отметила, что больше половины смертей среди мужского населения можно предотвратить.

По словам Скворцовой, смертность женщин в России можно снизить на 26 процентов, а мужчин — на 55 процентов. Это можно сделать без медицинского вмешательства, только сформировав здоровый образ жизни у граждан страны.

Глава министерства заявила, что сам человек вносит большой вклад в состояние своего здоровья. Скворцова отметила, что огромное влияние на здоровье человека оказывает физическая активность, уровень стресса, а также наличие или отсутствие вредных привычек, в том числе алкоголь и курение. Преждевременную смерть вызывает острое отравление алкоголем и накопительная смертность от болезней, которые спровоцировал алкоголь, подчеркнула глава российского Минздрава.