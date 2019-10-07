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18:16   7 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Одну из улиц Цхинвала власти назовут именем Путина

Одну из улиц Цхинвала власти назовут именем Путина

Одну из улиц Цхинвала в Южной Осетии власти назовут в честь Владимира Путина. Решение приняли власти республики. 

Как сообщил мэр города Алан Кочиев, решение приняли в знак благодарности за поддержку южноосетинского народа со стороны российского президента, а также за спасение республики в 2008 году и признание независимости республики. Решение властей было принято также в связи с днем рождения президента России, который Владимир Путин отмечает в понедельник, 7 октября. 

Таким образом улицу Московскую переименовали в улицу Путина. Она расположена в самом центре города, на ней находится Югоосетинский государственный университет, а также памятник погибшим в Великую Отечественную войну, передает Интерфакс. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #южная осетия #цхинвал

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