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18:19   7 Октября 2019
Россия

Врач назвал признаки рака, которые видно на теле человека

Врач назвал признаки рака, которые видно на теле человека

Врач Александр Мясников рассказал о симптомах, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он отметил, что факторы риска можно увидеть прямо на теле человека, не делая для специальных анализов.

По его словам, врач на приеме должен всегда внимательно осматривать пациента.

Сухость кожи, зуд, темные пигментные пятна, в области подмышек и под грудью могут оказаться симптомами рака. Они же могут говорить и о наличии у пациента сахарного диабета, гипотериоза или болезней гипофиза.

Изменения ногтевой пластины также часто свидетельствуют о развитии злокачественных опухолей, в частности, меланомы. Другой признак рака — плохое заживление ран. Папилломы на теле человека тоже могут сигнализировать о присутствии в организме онкогенных вирусов, которые провоцируют, в частности, рак шейки матки.

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Автор: Арсений Аскольский
#рак #онкология

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