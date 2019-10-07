Делегат от России рассказал о немце, цитировавшем Путина в ПАСЕ

Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин, впервые побывавший на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, поделился с «Политикой Сегодня» подробностями сорванного выступления Петра Толстого.

- Выступление Толстого в ПАСЕ прервал один человек или группа?

- Это была группа. Их было, наверное, человек пять-шесть. Это вопросы к системе безопасности. Я достаточно хорошо знаю все эти службы. Если вы просто так захотите туда попасть, то вы не попадете. Там очень жесткая система допуска, контроля, согласований, приглашений. Туда постоянно приходят делегации. Они проходят определенные процедуры. Это не день открытых дверей.

Удивило, что группа туда была допущена. Нам обещали, что разберутся с этим. У них была куча флагов, связанный транспарант попытались развернуть, но их очень быстро свернули.

- Из каких стран эти люди?

- Там были представители Грузии, Украины, наверное, Польши. Сложно сказать, кто они. Они кричали на разных языках. В конце господин пытался очень громко шуметь на английском языке, на что ему мой коллега достаточно громко ответил ему нелицеприятной фразой на английском.

- Запомнили лозунги?

- Там было все в кучу: Украина и Крым и Грузия и Абхазия. Каждый, видимо, пытался за эти секунды, которые им выпали, выплеснуть все, поэтому что-то вразумительное понять было невозможно. Такой набор криков.

- Какие-то страны дружелюбно встретили российскую делегацию?

- Мы едем туда работать. Принцип реальной демократии доносить, что у нас она тоже, не только у вас. Там звучали такие вещи, что Россию приняли. Мы вам дали домашнее задание, вы его не выполнили, на что мы точно говорим, мы не из первого класса и даже не из десятого. Мы не едем получать домашнее задание, уезжать, приезжать и вам отчитываться. Вы поменяйте тон. Мы вам столько можем домашних заданий надавать: от желтых жилетов и до .. не буду перечислять. <…>

Мое ощущение, что очень много людей, которые очень позитивно к нам относятся и разделяют нашу позицию. Те же немцы. Я сидел и восхищался содокладчиком, который выступал против, потому что он повторял слова нашего президента: вы подумайте, что вы делаете.