Возможный преемник Могерини допустил диалог с РФ, несмотря на санкции

Кандидат в преемники Федерики Могерини на пост главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что, несмотря на антироссийские санкции, с Москвой нужно искать точки для диалога.

Министр иностранных дел Испании Боррель проходит в понедельник слушания в профильном комитете Европарламента (ЕП) по иностранным делам как кандидат на пост главы дипломатии ЕС, который равнозначен зампреду Еврокомиссии.

«Европа должна быть единой для поддержания санкций, пока не изменится поведение РФ... Но это не значит, что не нужно помнить о пяти принципах отношений ЕС с РФ, последний из которых говорит, что нужно взаимодействовать с РФ по тем моментам, которые позволят установить диалог», -— заявил Боррель.

Напомним, антироссийские санкции США и Евросоюз ввели после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Санкции регулярно продлеваются. В конце июля Евросоюз вновь продлил экономические санкции против России на полгода — до 31 января 2020 года.

Москва не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В Кремле подчеркивали, что РФ что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

При этом все чаще в Европе звучат мнения о необходимости отмены ограничительных мер.