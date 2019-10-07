Депутат Госдумы Инга Юмашева вернется в Москву из США во вторник, 8 октября. Об этом представителей СМИ проинформировал спикер ГД Вячеслав Володин.

«Мы с ней встретимся, обсудим случившееся», — заявил Володин.

Российского депутата Ингу Юмашеву задержали сотрудники ФБР в аэропорту Нью-Йорка, когда она прилетела в США на форум по теме улучшения российско-американских отношений. Юмашеву больше часа допрашивали, задавая «неприемлемые» вопросы, а затем пригласили в кафе продолжить общение в неформальном русле. Российское посольство в США направило в Госдеп ноту протеста с требованием предоставить объяснения.

ФБР отказалось от комментариев на эту тему. В Кремле допрос Юмашевой назвали неприемлемым. Комментируя ситуацию, в МИД России заявили, что случившееся является еще одной враждебной акцией по отношению Вашингтона к Москве.