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17:38   7 Октября 2019
Россия

Депутат Юмашева вернется в Москву из США 8 октября

Депутат Юмашева вернется в Москву из США 8 октября

Депутат Госдумы Инга Юмашева вернется в Москву из США во вторник, 8 октября. Об этом представителей СМИ проинформировал спикер ГД Вячеслав Володин.

«Мы с ней встретимся, обсудим случившееся», — заявил Володин.

Российского депутата Ингу Юмашеву задержали сотрудники ФБР в аэропорту Нью-Йорка, когда она прилетела в США на форум по теме улучшения российско-американских отношений. Юмашеву больше часа допрашивали, задавая «неприемлемые» вопросы, а затем пригласили в кафе продолжить общение в неформальном русле. Российское посольство в США направило в Госдеп ноту протеста с требованием предоставить объяснения. 

ФБР отказалось от комментариев на эту тему. В Кремле допрос Юмашевой назвали неприемлемым. Комментируя ситуацию, в МИД России заявили, что случившееся является еще одной враждебной акцией по отношению Вашингтона к Москве.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #володин #политика #весь мир #юмашева

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