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17:27   7 Октября 2019
Политика

Депутат Резник мог подать в отставку из-за наркотиков

Депутат Резник мог подать в отставку из-за наркотиков

Подозреваемый в пристрастиях к наркотикам депутат петербургского ЗакСа Максим Резник собирается покинуть пост председателя комиссии по образованию. Об этом 7 октября пишут «Невские новости»

По информации издания, об уходе Резника с поста председателя комиссии стало известно после заявления самого депутата в социальных сетях. С мая текущего года возмущенная общественность Петербурга требовала отставки Резника из-за пагубного пристрастия к наркотикам. Это случилось после того, как в Сеть попало несколько видеозаписей, на которых парламентарий курил, вероятно, марихуану. 

Горожане не смогли остаться в стороне и вышли на пикеты. Кроме них поведение депутата осудили коллеги по цеху и общественные организации. Требуя отставки Резника, многие подчеркивали, что наркотики и депутатство — не совместимы. А если брать в расчет, что Резник возглавляет комитет по образованию в ЗакСе Петербурга и имеет отношение к нравственному воспитанию молодежи, его тем более нельзя оставлять безнаказанным, уверены активисты. 

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Автор: Олег Королев
#россия #петербург #политика #общество #резник

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