Около трех тысяч единиц кустарного оружия и боеприпасов уничтожили в ЦАР

Около трех тысяч единиц кустарного оружия и боеприпасов уничтожили в городе Буар Центральноафриканской Республики. При ликвидации присутствовали мэр города Лазаре Намбена, а также командующий вооруженными силами ЦАР, комиссар полиции, командир бригады жандармерии.

Программа по разоружению была инициативой президента ЦАР Фостена-Аршанж Туадеры. Как отметил градоначальник, одна единица оружия может представлять опасность для безопасности, а если его более трех тысяч единиц, то это намного опаснее.

Ранее стало известно, что Центральноафриканскую республику посетил Комитет по санкциям ООН. Визит состоялся на минувшей неделе.