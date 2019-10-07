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17:21   7 Октября 2019
Весь мир

Около трех тысяч единиц кустарного оружия и боеприпасов уничтожили в ЦАР

Около трех тысяч единиц кустарного оружия и боеприпасов уничтожили в ЦАР

Около трех тысяч единиц кустарного оружия и боеприпасов уничтожили в городе Буар Центральноафриканской Республики. При ликвидации присутствовали мэр города Лазаре Намбена, а также командующий вооруженными силами ЦАР, комиссар полиции, командир бригады жандармерии. 

Программа по разоружению была инициативой президента ЦАР Фостена-Аршанж Туадеры. Как отметил градоначальник, одна единица оружия может представлять опасность для безопасности, а если его более трех тысяч единиц, то это намного опаснее.

Ранее стало известно, что Центральноафриканскую республику посетил Комитет по санкциям ООН. Визит состоялся на минувшей неделе. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #африка #весь мир #цар

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