Россия намерена реализовать контракты на поставку вооружения в Ирак. Об этом 7 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

В понедельник по результатам встречи переговоров с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом Лавров сделал заявление.

«У нас общее мнение в необходимости выполнять решения межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заседание которой состоялась в апреле, а также мы будем реализовывать имеющиеся контракты по поставкам в Ирак российской продукции военного назначения», — заявил министр.

Это первый за последние пять лет визит Лаврова в Ирак. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала встречу Лаврова с руководством Ирака в Багдаде, а также с властями Курдского автономного района в Эрбиле.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД отметил общий подход с Ираком по ситуации в Персидском заливе.