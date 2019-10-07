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17:02   7 Октября 2019
Россия

Лавров подтвердил, что РФ выполнит контракт по поставкам оружия в Ирак

Лавров подтвердил, что РФ выполнит контракт по поставкам оружия в Ирак

Россия намерена реализовать контракты на поставку вооружения в Ирак. Об этом 7 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

В понедельник по результатам встречи переговоров с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом Лавров сделал заявление. 

«У нас общее мнение в необходимости выполнять решения межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заседание которой состоялась в апреле, а также мы будем реализовывать имеющиеся контракты по поставкам в Ирак российской продукции военного назначения», — заявил министр. 

Это первый за последние пять лет визит Лаврова в Ирак. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала встречу Лаврова с руководством Ирака в Багдаде, а также с властями Курдского автономного района в Эрбиле. 

Ранее сообщалось, что глава российского МИД отметил общий подход с Ираком по ситуации в Персидском заливе.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ирак #лавров #политика #общество #весь мир

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