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18:06   7 Октября 2019
Глас народа

Путина с днем рождения в соцсетях поздравляют не только россияне, но сербы и арабы

Путина с днем рождения в соцсетях поздравляют не только россияне, но сербы и арабы

Президент Российской Федерации Владимир Путин 7 октября празднует свой 67 день рождения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что лидер РФ проведет этот день с родными и друзьями. В Кремле отметили, что с утра Путин принимает поздравления от коллег.

Однако поздравления в свой день рождения глава российского государства получает не только от политиков, чиновников и артистов, но и от простых российских граждан, искренне выражающих поддержку президенту. ИА «Политика сегодня» проследило за тем, как пользователи в соцсетях поздравляют Путина с этой знаменательной датой.

Многие пользователи отмечают заслуги президента перед страной и народом. Примечательно, что главу государства поздравляют в интернете не только на русском языке.

Путина с днем рождения в соцсетях поздравляют не только россияне, но сербы и арабы

Путина с днем рождения в соцсетях поздравляют не только россияне, но сербы и арабы

Путина с днем рождения в соцсетях поздравляют не только россияне, но сербы и арабы

Путина с днем рождения в соцсетях поздравляют не только россияне, но сербы и арабы

Путина с днем рождения в соцсетях поздравляют не только россияне, но сербы и арабы

Путина с днем рождения в соцсетях поздравляют не только россияне, но сербы и арабы

Путина с днем рождения в соцсетях поздравляют не только россияне, но сербы и арабы

Путина с днем рождения в соцсетях поздравляют не только россияне, но сербы и арабы

Путина с днем рождения в соцсетях поздравляют не только россияне, но сербы и арабы

Но некоторые постами в соцсетях, полными теплых слов, не обошлись. К примеру, канал «360» представил тап-игру к дню рождения лидера РФ в Instagram. Каждый желающий может сыграть в «Путин Go», нажав на истории на странице канала.

Путина с днем рождения в соцсетях поздравляют не только россияне, но сербы и арабы

Играя за президента России, пользователь встретит на своем пути Ксению Собчак, Петра Порошенко, которых нужно будет перепрыгнуть на пути к цели. Игра не отнимает много времени и подходит всем, у кого есть страничка Instagram, отмечает канал.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #поздравления #соцсети #день рождения

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