Лавров провел встречу с президентом Ирака в Багдаде

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел встречу с президентом Ирака Бархамом Салехом. Визит Лаврова в Багдад — первый за последние пять лет, уточняет МИД России.

Встреча Лаврова и Салеха состоялась в президентском дворце. Стороны обменялись несколькими фразами, а затем переговоры продолжились без участия представителей СМИ.

Ранее глава российского министерства встретился с иракским премьером Аделем Абд аль-Махди, а также со своим коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом, который возглавляет министерство иностранных дел Ирака. Во время своего визита в Багдад Сергей Лавров отметил общий подход с Ираком по ситуации в Персидском заливе.