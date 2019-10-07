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16:46   7 Октября 2019
Россия

Лавров провел встречу с президентом Ирака в Багдаде

Лавров провел встречу с президентом Ирака в Багдаде

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел встречу с президентом Ирака Бархамом Салехом. Визит Лаврова в Багдад — первый за последние пять лет, уточняет МИД России. 

Встреча Лаврова и Салеха состоялась в президентском дворце. Стороны обменялись несколькими фразами, а затем переговоры продолжились без участия представителей СМИ.

Ранее глава российского министерства встретился с иракским премьером Аделем Абд аль-Махди, а также со своим коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом, который возглавляет министерство иностранных дел Ирака. Во время своего визита в Багдад Сергей Лавров отметил общий подход с Ираком по ситуации в Персидском заливе.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ирак #лавров #политика #мид рф #весь мир

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