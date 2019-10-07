Вернувшийся из Страсбурга первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин сравнил поведение украинской и прибалтийских делегаций в ПАСЕ с вороньим.

«Группа, о которой я говорил уже (Украина+Прибалтика — прим. ред), сидела как ворон на дереве. Их интересовал только один вопрос: несогласованный митинг [в Москве]. Что там произойдет у нас до января, бог знает. Но, надеюсь, ничего. А то они опять начнут», — надеется Кожин.

Апофеозом сессии стал скандал со срывом выступления вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Провокацию со стороны неизвестных не оценили даже те, кто 31 октября обещали покинуть Евросоюз.

«Со мной сидел представитель Великобритании, который уж точно не наш друг. Когда это происходило, его реплика звучала: «Пошли вон отсюда», - вспоминает Кожин.

В работе ПАСЕ Кожин принимал участие впервые. Атмосферу в зале заседаний Ассамблеи оценивает двояко: с одной стороны все призывают слышать друг друга, с другой — во всем винят Россию. В коридорах, как отмечает сенатор, разговоры шли и о «желтых жилетах».