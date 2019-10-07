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 Беглов поздравил Путина и поблагодарил за поддержку Петербурга

Беглов поздравил Путина и поблагодарил за поддержку Петербурга

Киев заявил, что не хочет быть втянутым во внутренние дела Вашингтона перед выборами в США

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16:52   7 Октября 2019
Россия

Беглов поздравил Путина и поблагодарил за поддержку Петербурга

Беглов поздравил Путина и поблагодарил за поддержку Петербурга

Глава Петербурга Александр Беглов поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения от имени всех петербуржцев. Послание опубликовано на сайте городской администрации в понедельник, 7 октября.

Губернатор назвал президента «сильным и мудрым политиком», который много лет ведет Россию по пути укрепления государственности.

«Ваш неоспоримый авторитет национального лидера, необычайная энергия и эрудиция позволяют РФ твердо отстаивать интересы и последовательно укреплять позиции на международной арене», — говорится в сообщении.

Беглов поблагодарил Путина за большое внимание к Петербургу и поддержку важных для города инициатив и проектов.

Сегодня, 7 октября, Путину исполнилось 67 лет.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #петербург #беглов

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