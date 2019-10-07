Беглов поздравил Путина и поблагодарил за поддержку Петербурга
Глава Петербурга Александр Беглов поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения от имени всех петербуржцев. Послание опубликовано на сайте городской администрации в понедельник, 7 октября.
Губернатор назвал президента «сильным и мудрым политиком», который много лет ведет Россию по пути укрепления государственности.
«Ваш неоспоримый авторитет национального лидера, необычайная энергия и эрудиция позволяют РФ твердо отстаивать интересы и последовательно укреплять позиции на международной арене», — говорится в сообщении.
Беглов поблагодарил Путина за большое внимание к Петербургу и поддержку важных для города инициатив и проектов.
Сегодня, 7 октября, Путину исполнилось 67 лет.