Ходорковский скупает коммунистов и превращает КПРФ в корпорацию для захвата власти в РФ

В Москве прошла Конференция независимых депутатов, организованная депутатами Мосгордумы от КПРФ. Неожиданным гостем на ней оказался глава нежелательной в России «Открытой России» Андрей Пивоваров, приближенный Михаила Ходорковского. Он создал в Петербурге аналогичную ассоциацию депутатов и предложил объединить две структуры. Это вновь подтвердило факт, что беглый олигарх взял под контроль большинство депутатов компартии и использует их в своих целях.

Летний политический сезон 2019 года в Москве выдался феноменально жарким. Эксперты едины во мнении, что впервые выборы в городской парламент столицы оказались столь агрессивными, резонансными и скандальными. Виной тому стали попытки так называемой несистемной оппозиции всеми правдами и неправдами пробиться в Мосгордуму.

Красные пешки московской политики

Наиболее «грязно» себя повели Алексей Навальный и его выдвиженцы из «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК). И ходя ни один из выдвиженцев блогера не смог даже зарегистрироваться кандидатом, их поймали на массовой подделке подписей, по итогам выборов Навальный всё же поспешил назначить себя победителем. Сделал он это на основе того, в Мосгордуму прошёл ряд кандидатов, которых он внёс в свою систему «Умного голосования» (УГ).

Как оказалось, почти все прошедшие в думу кандидаты УГ состоят в КПРФ. Этот факт сразу же был замечен журналистами и Компартию обвинили в сговоре с либералами, хотя обе стороны, по сути, враждебны друг другу. Но не все согласились с такой интерпретацией событий. По мнению политологов, успех КПРФ никак не связан с либералами, потому как эта партия и так является второй по популярности в стране.

Навальный просто вписал в свой список наиболее сильных кандидатов, чтобы, что называется, примазаться к чужому успеху после скандального провала собственных выдвиженцев. Сами коммунисты также поспешили опровергнуть любые слухи о связях с Навальным, впрочем, как и представитель всех остальных движений, которых блогер без спроса внес в списки УГ.

А пока гремел поствыборный скандал вокруг «Умного голосования», совершенно незамеченным остался тот факт, что представителей КПРФ продвигал еще один представитель несистемной оппозиции – куда более амбициозный и осторожный беглый олигарх Михаил Ходорковский. В его списке из 65 «рекомендованных» кандидатов в депутаты Мосгордумы 30 оказались членами КПРФ, то есть почти 50%. Из этих 30 только 9 получили свои мандаты.

Заграничный хозяин столичной оппозиции

Как и в случае с «УГ» Навального, список Ходорковского можно было бы тоже счесть попыткой «примазаться» к чужой победе. Однако дальнейшие действия коммунистов, прошедших в столичный парламент, доказывают, что в список олигарха они попали совсем не случайно.

Так, с подачи депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина его однопартийцы из столичного парламента организовали Конгресс независимых депутатов, прошедший в минувшую субботу 5 октября. Мероприятие было организовано на базе Конгресса независимых муниципальных депутатов, который проводился с 2017 года.

Однако новые «инициаторы» как повысили статус Конгресса, так и ввели собственные порядки. Например, на мероприятие не получил приглашения постоянный гость Дмитрий Гудков, у которого крайне натянутые отношения с КПРФ.

«Открытая компартия»

В то же время московский Конгресс посетил неожиданный гость из Санкт-Петербурга координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров. В середине сентября в Северной столице он стал инициатором создания местной Ассоциации независимых муниципальных депутатов. А на Конгрессе в Москве он предложил объединить обе организации в единый инструмент оппозиции.

Что интересно, Андрей Пивоваров является не только координатором «демократов», но также возглавляет нежелательную в РФ организацию «Открытая Россия». Не является особым секретом тот факт, что «открытка» - структура Михаила Ходорковского, созданная исключительно для влияния на политическую ситуацию в России изнутри.

В недавно опубликованном НТВ фильме-расследовании «Кукловоды протеста» журналисты выяснили, как Пивоваров и «Открытая Россия» десятками вывозят молодых отечественных политиков за границу, где западные специалисты тщательно обучают их методам ведения как «грязных» политических кампаний, так и организации полноценных массовых беспорядков.

Таким образом, оба объединения «независимых депутатов» оказались под полным контролем беглого олигарха. В Петербурге оппозиционерами заправляет ближайший соратник Ходорковского в России Пивоваров, а в Москве – депутаты КПРФ, продвигавшиеся в столичный парламент через список олигарха. Интересно, что в случае с «открыткой» олигарх успешно использует не только финансовую, но и идеологическую обработку активистов, коммунисты же предпочитают исключительно денежные отношения.

Финансово-политический коммунизм

Что интересно, связь Ходорковского с российскими коммунистами не является чем-то неожиданным и уж тем более новым. Первые «профессиональные» контакты с КПРФ олигарх начал налаживать еще в середине 90-х, а к началу 2000-х появились первые серьезные успехи.

Так, на выборах в Государственную думу 2003-го года принадлежащая Ходорковскому нефтедобывающая компания ЮКОС проспонсировала КПРФ на 20 миллионов долларов. Сделано это было не от доброты душевной, а со вполне определёнными целями – по спискам компартии в парламент прошли главный акционер ЮКОС Сергей Муравленко и глава информационного управления ЮКОС Алексей Кондауров. В 2009 году финансово-политические отношения Ходорковского с коммунистами подтвердил в интервью изданию Financial Times экс-премьер России Михаил Касьянов.

Годы тюрьмы за мошенничество в особо крупных размерах не повредили связям олигарха с КПРФ. На выборах муниципальных депутатов в Москве в 2017 году его «Открытая Россия», тогда еще вольно чувствовавшая себя в стране, прямо предлагала любым кандидатам «помощь» в обучении ведения избирательных кампаний и 300-400 тысяч рублей «на текущие расходы». Этим поспешила похвастаться активистка «открытки» Татьяна Касимова. Олигарх вербовал всех оппозиционеров, в том числе переманивал выдвиженцев Алексея Навального и Дмитрия Гудкова.

Если Ходорковский покупал мундепов за такие суммы, то в случае с депутатами Мосгордумы речь должна идти о миллионах. В любом случае, им хватает. Иронично, что наиболее «договороспособными» оказались именно коммунисты, представитель других оппозиционных партий если и имеют контакты с олигархом, то предпочитают их не афишировать.

Старые методы – старые проблемы

Как видно, сегодня Ходорковский продолжает использовать старые методы. В этом ему активно помогают активисты «Открытой России», так и члены КПРФ. Очевидно, что олигарх пытается дорваться до власти в России сразу двумя способами – легальным и не очень. Нежелательную открытку он «использует» для манипуляции наиболее агрессивными и молодыми оппозиционерами. Коммунисты же ему нужны для контроля над более зрелым избирателем, которого не привлекают погромы и беспорядки.

Судя по тому, что в Москве коммунисты уже открыто сотрудничают с руководителем «Открытой России», план по покупке КПРФ и превращению партии в новый актив Ходорковского успешно воплощается в жизнь. Геннадий Зюганов и другие члены ЦК через публичные заявления еще пытаются сделать вид, что коммунисты принципиально не сотрудничают с либералами. Но факты красноречиво свидетельствуют о том, что члены КПРФ подчиняются совсем другим людям – для них финансовые вливания беглого олигарха оказались куда убедительнее коммунистических идей о борьбе с капитализмом.