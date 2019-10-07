Минэнерго США назвало «Северный поток – 2» сокрушительным ударом по Европе

России предсказали усиление влияния в Евросоюзе за счет реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом в понедельник сообщает издание The Baltic Times.

По мнению главы Минэнерго США Рика Перри, проект «Северный поток — 2» нанесет сокрушительный удар по энергетической конкуренции и безопасности Европы. Такое заявление он сделал в ходе выступления на конференции трансатлантического сотрудничества в Вильюнсе.

«Это увеличит влияние России на внешнюю политику Европы и уязвимость континента к перебоям в поставках», — сказал Перри.

Согласно проекту «Северный поток — 2» будут построены две нитки газопровода, общая мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод строится от побережья РФ до Германии по дну Балтийского моря. Отмечается, что достроят трубопровод уже в этом году.