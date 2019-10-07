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16:20   7 Октября 2019
Россия

Мосгорсуд признал законным приговор Даниле Беглецу и оставил его без изменений

Мосгорсуд признал законным приговор Даниле Беглецу и оставил его без изменений

Мосгорсуд признал законным приговор Даниле Беглецу и оставил его без изменений. Решение было принято в понедельник, 7 октября. 

Ранее Тверской суд Москвы приговорил Данила Беглеца к двум годам колонии за применение неопасного насилия в отношении сотрудника полиции на несанкционированном митинге, который проходил в российской столице 27 июля.

По данным следователей, Данила Беглец схватил сотрудника Росгвардии за запястье и дернул руку в сторону, причинив ему физическую боль. Этим способом он пытался помешать задержанию еще одного участника акции, решил суд. В ходе предыдущих заседаний Беглец вину признал. 

Сегодня Мосгорсуд признал приговор законным и изменять наказание в отношении Данилы Беглеца не стал. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #приговор #политика #мосгорсуд

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