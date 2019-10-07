Косово передумало вступать в ЕС и возвращать северные земли сербам

В минувшее воскресенье в непризнанной Россией республике Косово прошли парламентские выборы. Итог для находившейся у власти последние десять лет Демократической партии оказался неутешительным. После подсчета 96% голосов, побеждают националисты левого толка «Самоопределение» с 25%, незначительно опережая либерально-консервативную Демократическую лигу Косова. Сплотившиеся вокруг действующего президента Хашима Тачи демократы заручились 21% голосов.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров в беседе с «Политикой Сегодня» поражение партии власти связал с естественным запросом общества на перемены, а также с намерением Тачи договориться с Белградом о статусе северных косовских земель, исторически населенных сербами.

Избранный глава автономии не против передать их под контроль Белграда, а также сербские монастыри в глубине Косово под опеку международного сообщества. Миролюбивые намерения, которые одобрил Брюссель, однако сыграли с Тачи злую шутку. Оппозиция во главе с Рамушем Харадинаем обвинила президента в предательстве национальных интересов.

«Было не только сорвано подписание данного соглашения, которое в принципе было готово еще осенью прошлого года, но и Хашим Тачи потерял значительную часть своего рейтинга, поскольку он рассматривается в глазах значительной части косоваров, как политик, готовый поступиться значительной частью территории Косово взамен на получение одобрения в Брюсселе или в обмен на заключение соглашения с Сербией. Для косовских радикалов это вещи неприемлемые», — говорит Искендеров.

Один из главных критиков Тачи в 2001 году запомнился российским миротворцем в качестве полевого командира албанских боевиков, хвалившегося навыками рукопашного боя. На деле Харадинай оказался не так силен, как на словах, что продемонстрировал в честном поединке российский боец ВДВ.

Из неумелого бойца Харадинай давно превратился в политического тяжеловеса регионального масштаба. Впрочем, его партию Альянс за будущее Косово на выборах поддержали только 12% косоваров. Именно добровольная отставка Харадиная в июле 2019 с поста косовского премьера и послужила поводом для внеочередных выборов.

Бывший полевой командир решил сложить полномочия, после того как специальный трибунал в Гааге вызвал его на допрос. Следователи подозревают Харадиная в военных преступлениях против сербского населения во время известных событий 1999 года.

Намерение президента Тачи договариваться с сербами, несмотря на жесткую критику албанских радикалов, собеседник агентства объясняет прагматическими интересами. Соглашение Приштины с Белградом в целом поддерживают Евросоюз и Белый Дом.

«Эту сделку активно поддерживает администрация Дональда Трампа, так как она полагает, что данное соглашение позволит разрешить косовскую проблему, укрепит влияние американцев на Балканах и даст возможность направить туда американские капиталы. <…> Безусловно, подписание соглашения Белграда и Приштины о нормализации отношений станет большим бонусом для Евросоюза и победой Дональда Трампа. Хашим Тачи считает, что это позволит ему более активно привлекать деньги Евросоюза», — объясняет Искендеров.

Президент Сербии Александр Вучич в свою очередь выступает за сделку с Тачи, так как находит ее наименьшим из зол. Эксперт полагает, что рационалистический подход сербского лидера большинство население станы одобрит, если речь зайдет о национальном референдуме. Многие Сербы уже смирились с потерей южных территорий, а бездействие лишь ухудшает положение косовских сербов и чревато новыми столкновениями, уверен собеседник агентства.

«Сербия и так де-факто не контролирует Косово, а так сможет более активно под международным контролем заниматься защитой интересов косовских сербов. Здесь ставится во главу угла не территория Косово, а именно косовские сербы. Этот план для Вучича видится рациональным», — говорит Искендеров.

Выборы, на которые пришли около двух миллионов человек (явка составила 43%), завершаются победой албанских радикалов, выступающих против соглашения со славянскими соседями. Северные районы Косово, вероятно, сохранят статус-кво с помощью политических рычагов Евросоюза и США, однако Искендеров полагает, что косовским сербам будет неспокойно.