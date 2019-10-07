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16:26   7 Октября 2019
Россия

Россияне могут виртуально прогуляться по кабинету Путина

Россияне могут виртуально прогуляться по кабинету Путина

Кабинет российского лидера Владимира Путина не раз мелькал по телевизору в выпусках новостей. В день рождения президента РФ в интернете появилась виртуальная экскурсия по кабинету в Кремле.

Осмотреть рабочую комнату президента можно на сайте Lifе. Интерьер помещения выполнен в теплых коричневых тонах. Стены обшиты массивом ореха. В центре кабинета стоит большой рабочий стол. На нем —  компьютер и письменный набор из малахита.

Возле стола расположены два телефона для спецсвязи. Один из них — спецкоммутатор. Через него президент связывается с премьер-министром, губернаторами, главами силовых ведомств.  Другой аппарат — АТС-1 или «вертушка». Он также позволяет связаться с главами регионов или  министерств.

Россияне могут виртуально прогуляться по кабинету Путина

Рядом со столом — телевизор (во время мероприятий он выключен, а другой телевизор всегда работает в приемной) и столик с подарками. В кабинете также стоит большой книжный шкаф. В нем российский лидер хранит энциклопедии, словари и книги по истории.

Напомним, Путину 7 октября исполняется 67 лет.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #кабинет

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