Путин и Лукашенко по телефону обсудили подготовку двусторонних документов

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко по телефону обсудили подготовку двусторонних документов. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В сообщении указывается, что лидеры двух стран обсудили развитие отношений между Россией и Белоруссией, а также взаимодействие на площадках интеграционных объединений. В частности, Путин и Лукашенко поговорили на тему подготовки двусторонних документов в преддверии 20-летия с момента подписания договора о создании Союзного государства.

Ранее Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения, который он отмечает в понедельник, 7 октября.