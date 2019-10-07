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16:01   7 Октября 2019
Россия

Путин и Лукашенко по телефону обсудили подготовку двусторонних документов

Путин и Лукашенко по телефону обсудили подготовку двусторонних документов

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко по телефону обсудили подготовку двусторонних документов. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В сообщении указывается, что лидеры двух стран обсудили развитие отношений между Россией и Белоруссией, а также взаимодействие на площадках интеграционных объединений. В частности, Путин и Лукашенко поговорили на тему подготовки двусторонних документов в преддверии 20-летия с момента подписания договора о создании Союзного государства.

Ранее Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения, который он отмечает в понедельник, 7 октября. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #белоруссия #лукашенко

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