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16:00   7 Октября 2019
Россия

Мутко сообщил, что в 2019 году в РФ могут построить 80 миллионов квадратных метров жилья

Мутко сообщил, что в 2019 году в РФ могут построить 80 миллионов квадратных метров жилья

Около 80 миллионов квадратных метров жилья может быть построено в стране по итогам 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко в понедельник, 7 октября, после заседания президиума фракции «Единая Россия». 

Он отметил, что наблюдается наращивание темпов строительства жилья, запущен механизм эскроу.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что, по состоянию на 1 сентября, с начала года было построено 42,3 миллиона квадратных метров. Это на 7,9 процента выше аналогичного периода 2018-го, но ниже показателей, которые заложены в нацпроекте. 

Нацпроект «Жилье и городская среда» рассчитан до 2024 года. Он включает четыре федеральных проекта  — «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Общий объем финансирования нацпроекта превышает триллион рублей.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #жилье #мутко #нацпроект

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