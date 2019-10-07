Лавров отметил общий подход с Ираком по ситуации в Персидском заливе

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Багдад разделяет точку зрения РФ по способам разрешения конфликта в районе Персидского залива. Об этом он сообщил после переговоров с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом, пишет 7 октября РИА Новости.

В понедельник Лавров прибыл с визитом в Багдад, где провел переговоры с иракским коллегой. Он заявил, что у Москвы и Багдада совпадает мнение по поводу способов разрядки напряженности в районе Персидского залива.

«Мы и наши иракские друзья считаем необходимым делать это таким образом, чтобы усилия всех игроков объединялись, а не за счёт схем, которые вносят раскол», — сказал он.

Глава МИД РФ добавил, что во время переговоров обсуждалась тема укрепления взаимодействия РФ и Ирака в противодействии террористической угрозе.

Отмечается, что стороны обсуждали возможность визитов в РФ президента и премьер-министра Ирака.