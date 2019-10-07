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 Беглов поздравил Путина и поблагодарил за поддержку Петербурга

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Киев заявил, что не хочет быть втянутым во внутренние дела Вашингтона перед выборами в США

Киев заявил, что не хочет быть втянутым во внутренние дела Вашингтона перед выборами в США

 Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

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 Болгарские археологи нашли клад V века на берегу Черного моря

Болгарские археологи нашли клад V века на берегу Черного моря
15:52   7 Октября 2019
Весь мир

Болгарские археологи нашли клад V века на берегу Черного моря

Болгарские археологи нашли клад V века на берегу Черного моря

Археологи из Болгарии нашли на черноморском побережье клад V века. Об этом пишет The Sofia Globe в понедельник, 7 октября.

Всего на раскопках в городке Девня обнаружили 16 золотых и более 20 бронзовых монет, которые относятся к такому же временному отрезку. Самыми ценные, по предварительным данным, — золотые монеты с изображением императора Феодосия II, а также с изображением двоюродного брата императора Валентиниана III.

Эксперт краеведческого музея Варны Христо Кузов заявил, что драгоценности могли спрятать во время нападения гуннов на древний город Маркианополь.

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Автор: Арсений Аскольский
#черное море #археологи

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