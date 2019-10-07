Болгарские археологи нашли клад V века на берегу Черного моря

Археологи из Болгарии нашли на черноморском побережье клад V века. Об этом пишет The Sofia Globe в понедельник, 7 октября.

Всего на раскопках в городке Девня обнаружили 16 золотых и более 20 бронзовых монет, которые относятся к такому же временному отрезку. Самыми ценные, по предварительным данным, — золотые монеты с изображением императора Феодосия II, а также с изображением двоюродного брата императора Валентиниана III.

Эксперт краеведческого музея Варны Христо Кузов заявил, что драгоценности могли спрятать во время нападения гуннов на древний город Маркианополь.