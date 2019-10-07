Киев заявил, что не хочет быть втянутым во внутренние дела Вашингтона перед выборами в США. Такое заявление сделал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Когда у нас война с Россией, когда у нас чрезвычайно сложные переговоры, у нас так много проблем, меньше всего мы бы хотели быть втянутыми во внутренние проблемы США накануне выборов», — цитирует слова Пристайко агентство УНН.

По его словам, Украина оказалась втянутой в эту тему с того момента, как президент США Дональд Трамп вступил в должность. При этом Пристайко говорит, что не допускает таких фактов, когда граждане Украины пытались повлиять на президентские выборы в Соединенных Штатах.

Кроме того, глава украинского министерства заявил, что Киев хочет заняться объективным расследованием касаемо газовой компании Burisma, которой руководил сын экс-вице-президента США Джозефа Байдена. Пристайко отметил, что это действительно может вредить Украине.