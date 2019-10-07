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Трамп считает, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

Трамп считает, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

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15:32   7 Октября 2019
Весь мир

Трамп считает, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

Трамп считает, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам пора выйти из «бесконечных войн» в САР и вернуть домой своих военных. Так он прокомментировал ситуацию в Сирии в своем Twitter в понедельник, 7 октября. 

Трамп напомнил, что США должны были быть в САР 30 дней. 

«Мы остались и погружались глубже и глубже в бой без видимой цели. <…> Но пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн <…> и вернуть наших солдат домой», — написал глава государства в своем Twitter.

Он также подчеркнул, что справиться со сложившейся ситуации должны Турция, Европа, Сирия, Ирак, Россия и курды. 

«Мы на расстоянии 7000 миль и снова сокрушим ИГИЛ, если они приблизятся к нам», — заверил американский лидер.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #политика #трамп #общество

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