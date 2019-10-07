Трамп считает, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам пора выйти из «бесконечных войн» в САР и вернуть домой своих военных. Так он прокомментировал ситуацию в Сирии в своем Twitter в понедельник, 7 октября.

Трамп напомнил, что США должны были быть в САР 30 дней.

«Мы остались и погружались глубже и глубже в бой без видимой цели. <…> Но пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн <…> и вернуть наших солдат домой», — написал глава государства в своем Twitter.

Он также подчеркнул, что справиться со сложившейся ситуации должны Турция, Европа, Сирия, Ирак, Россия и курды.