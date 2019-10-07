Сенаторы обсудят итоги мониторинга вмешательства в выборы в России

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета на предстоящем во вторник, 8 октября, заседании обсудит итоги мониторинга зарубежного вмешательства в избирательную кампанию в стране. Об этом сообщил руководитель комиссии Андрей Климов.

Он отметил, что неблагоприятный прогноз комиссии подтвердился: внешние силы попытались на фоне выборов раскачать ситуацию в России и «устроить на наших улицах подобие Гонконга». Существует много примеров вмешательства. При этом западные оппоненты пытались использовать любой повод, чтобы обвинить Россию в том, что она ведет себя как неправовое государство.

К концу года комиссия разработает сравнительный анализ фактов вмешательства в региональные выборы в 2018 и 2019 годах. В ходе этой работы будут проанализированы все законодательные и иные возможности защиты российского государственного суверенитета.