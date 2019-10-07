Машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье угнали в Подмосковье

Подмосковные полицейские задержали молодого человека, который угнал машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье. Позже злоумышленник высадил ребенка на остановке, а машину сжег.

По словам начальника пресс-службы подмосковной полиции Татьяны Петровой, инцидент случился в прошлую субботу в Павловском Посаде. Ранее судимый местный житель угнал авто, а потом понял, на заднем сиденье маленький ребенок.

Позже 24-летний угонщик высадил девочку на остановке в деревне Мехлесхоз, а автомобиль сжег в поле, чтобы скрыть следы. Ребенка на проселочной дороге нашла женщина, сейчас девочке ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело. При этом дело могут завести и на мать ребенка по факту оставления малолетнего в опасности.