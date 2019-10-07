Учителя в американской школе уволили за комментарий под фото Греты Тунберг

Американец Мэтт Бэиш, работавший учителем в Западной высшей школе в штате Айова, лишился работы после того, как он прокомментировал фотографию шведской экоактивистки 16-летней Греты Тунберг в социальной сети Facebook.

Решение отправит учителя в административный отпуск руководство школы приняло из-за неуместного на их взгляд комментария, который Бэиш оставил под постом другого учителя, разместившего на своей страничке анонс выступления Греты Тунберг в Айове.

«Жаль, что у меня нет снайперской винтовки», - написал Бэиш под публикацией.

Коллеги учителя возмутились и назвали поступок Бэиша «мерзким», а руководство высшей школы объявило о начале расследования, на время которого учитель будет отстранен от работы.

Напомним: шведская школьница Грета Тунберг с 2018 года прогуливает уроки по пятницам, выбрав этот день для еженедельных акций протеста перед парламентом страны. Во время своих акций девушка призывает власти усилить меры, направленные на борьбу с изменением климата. Инициатива Греты Тунберг со временем превратилась в международное движение FridaysForFuture. В конце сентября экоактивистка посетила сессию Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где обвинила мировых лидеров в том, что они «лишили ее детства».