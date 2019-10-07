Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье угнали в Подмосковье

Машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье угнали в Подмосковье

Сенаторы предложили оплачивать из бюджета лечение трех редких заболеваний

Сенаторы предложили оплачивать из бюджета лечение трех редких заболеваний
Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

 Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы
Трамп считает, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

Трамп считает, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

 Учителя в американской школе уволили за комментарий под фото Греты Тунберг

Учителя в американской школе уволили за комментарий под фото Греты Тунберг
Машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье угнали в Подмосковье

Машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье угнали в Подмосковье

Сенаторы предложили оплачивать из бюджета лечение трех редких заболеваний

Сенаторы предложили оплачивать из бюджета лечение трех редких заболеваний
Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

 Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы
Трамп считает, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

Трамп считает, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

 Учителя в американской школе уволили за комментарий под фото Греты Тунберг

Учителя в американской школе уволили за комментарий под фото Греты Тунберг
15:00   7 Октября 2019
Весь мир

Учителя в американской школе уволили за комментарий под фото Греты Тунберг

Учителя в американской школе уволили за комментарий под фото Греты Тунберг

Американец Мэтт Бэиш, работавший учителем в Западной высшей школе в штате Айова, лишился работы после того, как он прокомментировал фотографию шведской экоактивистки 16-летней Греты Тунберг в социальной сети Facebook.

Решение отправит учителя в административный отпуск руководство школы приняло из-за неуместного на их взгляд комментария, который Бэиш оставил под постом другого учителя, разместившего на своей страничке анонс выступления Греты Тунберг в Айове.

«Жаль, что у меня нет снайперской винтовки», - написал Бэиш под публикацией.

Коллеги учителя возмутились и назвали поступок Бэиша «мерзким», а руководство высшей школы объявило о начале расследования, на время которого учитель будет отстранен от работы.

Учителя в американской школе уволили за комментарий под фото Греты Тунберг

Напомним: шведская школьница Грета Тунберг с 2018 года прогуливает уроки по пятницам, выбрав этот день для еженедельных акций протеста перед парламентом страны. Во время своих акций девушка призывает власти усилить меры, направленные на борьбу с изменением климата. Инициатива Греты Тунберг со временем превратилась в международное движение FridaysForFuture. В конце сентября экоактивистка посетила сессию Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где обвинила мировых лидеров в том, что они «лишили ее детства».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #увольнение #общество #весь мир #школа #учитель

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...