Пожарные начали тушить горящий автобус в Алябяно-Балтийском тоннеле
Авария с участием рейсового автобуса произошла в Алябяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы. Об этом 7 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Собеседник РИА Новости рассказал о ДТП с участием автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем.
«Внутри Алабяно-Балтийского тоннеля, в сторону области, происходит загорание автобуса», — сказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС уже приступили к тушению пожала. Обстоятельства возгорания и данные о пострадавших еще уточняются.
В #Москве в Балтийском тоннеле сильное задымление Автобус с пассажирами загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле. По предварительной информации, в настоящее время проводится эвакуация людей. Движение затруднено в сторону #Подмосковья. Обстоятельства произошедшего выясняются. pic.twitter.com/UAYr22Yoxk— inRussia (@inRussia_) October 7, 2019