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15:07   7 Октября 2019
Россия

Пожарные начали тушить горящий автобус в Алябяно-Балтийском тоннеле

Пожарные начали тушить горящий автобус в Алябяно-Балтийском тоннеле

Авария с участием рейсового автобуса произошла в Алябяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы. Об этом 7 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС. 

Собеседник РИА Новости рассказал о ДТП с участием автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем. 

«Внутри Алабяно-Балтийского тоннеля, в сторону области, происходит загорание автобуса», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники МЧС уже приступили к тушению пожала. Обстоятельства возгорания и данные о пострадавших еще уточняются. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #происшествия #чп #общество

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