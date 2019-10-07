Пожарные начали тушить горящий автобус в Алябяно-Балтийском тоннеле

Авария с участием рейсового автобуса произошла в Алябяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы. Об этом 7 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Собеседник РИА Новости рассказал о ДТП с участием автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем.

«Внутри Алабяно-Балтийского тоннеля, в сторону области, происходит загорание автобуса», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники МЧС уже приступили к тушению пожала. Обстоятельства возгорания и данные о пострадавших еще уточняются.