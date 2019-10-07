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14:56   7 Октября 2019
Россия

Микроавтобус с 12 пассажирами попал в ДТП в Туве

Микроавтобус с 12 пассажирами попал в ДТП в Туве

Микроавтобус с 12 пассажирами попал в ДТП в Туве. Как сообщает полиция, авария случилась днем в понедельник, 7 октября, на 836-м километре трассы «Енисей». 

66-летний водитель микроавтобуса SsangYong по какой-то причине не справился с управлением. В результате автобус вылетел с трассы и перевернулся. В салоне было 12 пассажиров, всем им потребовалась госпитализация. Людей отправили в больницу города Кызыл, об их состоянии пока ничего неизвестно.

Как уточняет РИА Новости, перевозчик не имел соответствующей лицензии. При этом водитель за рулем не был пьяным в момент ДТП. 

Ранее стало известно, что в Ленинградской области в аварии пострадали три пассажира микроавтобуса, который ехал из Прибалтики в Нижний Новгород. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #авария #дтп #чп #тува

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