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15:07   7 Октября 2019
Россия

Сенаторы предложили оплачивать из бюджета лечение трех редких заболеваний

Сенаторы предложили оплачивать из бюджета лечение трех редких заболеваний

Члены Совфеда предложили Минфину РФ выделить в 2020 году из бюджета средства на лечения трех орфанных (редких) заболеваний. Письмо с предложением в министерство направила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Для лечения этих трех заболеваний необходимы лекарства, которые уже закупаются в стране. Их количество следует увеличить, считают сенаторы. Для этого необходимы дополнительные 12 миллиардов рублей.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что власти видят потребность в дополнительных средствах на лечение орфанных заболеваний и готовы выделять больше денег на эти цели.

На данный момент финансирование лечения орфанных заболеваний, которое является дорогостоящим, относится в основном к полномочиям регионов, частично оно финансируется за счет средств федерального бюджета. Ранее Матвиенко заявляла, что эти полномочия необходимо передать на федеральный уровень. 

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Автор: Виктория Разумовская
#матвиенко #совфед #здравоохранение

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