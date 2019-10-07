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14:47   7 Октября 2019
Россия

Медведев назвал одной из главных задач государства развитие здравоохранения

Медведев назвал одной из главных задач государства развитие здравоохранения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев навал развитие отрасли здравоохранения — одной из главных государственных задач. Такое заявление глава кабмина сделал в приветственной телеграмме для участников съезда союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата». 

В понедельник министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе открытия съезда зачитала слова приветствия Медведева для участников мероприятия. 

«Во все времена труд врачей был и остается одним из самых значимых, а медицина является важнейшей из наук, ведь сохранение здоровья — это залог счастья и благополучия человека», — зачитала она. 

Председатель правительства также назвал одной из главных задач государства — современное развитие отрасли. Он подчеркнул, что участникам съезда предстоит обсудить важнейшие проблемы отрасли, уделив внимание обеспечению доступности и улучшению качества медпомощи, а также развитию саморегулирования в здравоохранении и совершенствованию системы непрерывного медицинского образования. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество #скворцова

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