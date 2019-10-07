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Машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье угнали в Подмосковье

Машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье угнали в Подмосковье

Сенаторы предложили оплачивать из бюджета лечение трех редких заболеваний

Сенаторы предложили оплачивать из бюджета лечение трех редких заболеваний
Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

Генпрокуратура Украины расследует дело о похищении Саакашвили в 2018 году

 Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

Зурабишвили сообщила, что новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы
Трамп считает, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

Трамп считает, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

 Учителя в американской школе уволили за комментарий под фото Греты Тунберг

Учителя в американской школе уволили за комментарий под фото Греты Тунберг
14:41   7 Октября 2019
Весь мир

Власти Ирана временно решили отменить визы гражданам Ирака

Власти Ирана временно решили отменить визы гражданам Ирака

Власти Ирана временно решили отменить визы гражданам Ирака. Сообщение об этом публикует иранское посольство.

Новые правила будут действовать в течение ближайших двух месяцев. Правила вводятся с 24 октября до 28 декабря 2019 года. В течение двух месяцев граждане Ирака смогут посещать Иран без визы, передает посольство. По мнению властей страны, такие меры поспособствуют развитию двусторонних отношений. 

В понедельник, 7 октября, вновь заработал пограничный пункт «Хосрави» на границе Ирака и Ирана, его временно закрывали из-за протестов в Багдаде.

Ранее власти Ирака сообщили, что во время протестов в стране погибло 104 человека, более шести тысяч жителей получили травмы и ранения. Митингующие на улицах страны выступают против коррупции и за улучшение жизни в Ираке. Правоохранителям приходилось применять слезоточивый газ для разгона протестующих. Губернатора Багдада отправили в отставку из-за беспорядков в городе.

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Автор: Ольга Воскресенская
#иран #ирак #политика #весь мир

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