Власти Ирана временно решили отменить визы гражданам Ирака. Сообщение об этом публикует иранское посольство.

Новые правила будут действовать в течение ближайших двух месяцев. Правила вводятся с 24 октября до 28 декабря 2019 года. В течение двух месяцев граждане Ирака смогут посещать Иран без визы, передает посольство. По мнению властей страны, такие меры поспособствуют развитию двусторонних отношений.

В понедельник, 7 октября, вновь заработал пограничный пункт «Хосрави» на границе Ирака и Ирана, его временно закрывали из-за протестов в Багдаде.

Ранее власти Ирака сообщили, что во время протестов в стране погибло 104 человека, более шести тысяч жителей получили травмы и ранения. Митингующие на улицах страны выступают против коррупции и за улучшение жизни в Ираке. Правоохранителям приходилось применять слезоточивый газ для разгона протестующих. Губернатора Багдада отправили в отставку из-за беспорядков в городе.