Повышение туристической привлекательности РФ зависит от развития сферы, уверен Медведев

Повышение туристической привлекательности РФ зависит от развития этой сферы, уверен российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в приветственной телеграмме для участников и гостей XIX Всероссийского саммита сферы гостеприимства.

По словам Медведева, Россия является одной из самых радушных и красивых стран мира, но желание туристов вновь посетить нашу страну зависит от многих факторов. В частности, обязательно необходимо делать отели и рестораны современными, предлагать гостям качественный сервис и заботиться о путешественниках. Дмитрий Медведев считает, что повышение туристической привлекательности страны невозможно, если не развивать сферу туризма.

Премьер-министр в своем приветствии участникам форума отметил, что их ждет много интересных семинаров, мастер-классов и конкурсов, а также выставка известных компаний.

Ранее ВЦИОМ назвал самые перспективные направления в российском туризме.