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14:18   7 Октября 2019
Россия

Повышение туристической привлекательности РФ зависит от развития сферы, уверен Медведев

Повышение туристической привлекательности РФ зависит от развития сферы, уверен Медведев

Повышение туристической привлекательности РФ зависит от развития этой сферы, уверен российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в приветственной телеграмме для участников и гостей XIX Всероссийского саммита сферы гостеприимства.

По словам Медведева, Россия является одной из самых радушных и красивых стран мира, но желание туристов вновь посетить нашу страну зависит от многих факторов. В частности, обязательно необходимо делать отели и рестораны современными, предлагать гостям качественный сервис и заботиться о путешественниках. Дмитрий Медведев считает, что повышение туристической привлекательности страны невозможно, если не развивать сферу туризма. 

Премьер-министр в своем приветствии участникам форума отметил, что их ждет много интересных семинаров, мастер-классов и конкурсов, а также выставка известных компаний. 

Ранее ВЦИОМ назвал самые перспективные направления в российском туризме. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #туризм #общество

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